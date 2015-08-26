Петербуржца отправили на исправительные работы за избиение медиков

Врачи несильно пострадали.

В Петербурге суд признал виновным в совершении побоев 20-летнего Владимира Здобнова, прокуратура поддержала обвинение, сообщает пресс-служба структуры.

Установлено, что в минувшем августе Здобнов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без повода набросился на врача и двух фельдшеров скорой помощи подстанции №16 с кулаками. Так петербуржец отреагировал на попытку медиков оказать ему помощь. Это произошло у дома №11 по улице Черкасова.

Сотрудники "скорой" несильно пострадали, но Здобнов от наказания не ушел. На судебном заседании он признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшими. Свое поведение он объяснил лишней дозой алкоголя, выпитой в тот день.

Здобнову назначили год исправительных работ и удержание 10 процентов в доход государства.

Ранее петербургский бизнесмен лишился автомобиля и четырех лет свободы за мошенничество.

Фото: Piter.TV