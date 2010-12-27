Петербургский бизнесмен лишился автомобиля и четырех лет свободы за мошенничество

С подельниками он обманул руководство МО "Народный" с уборкой территории.

Куйбышевский районный суд Петербурга определился с приговором мошеннику Константину Попову, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным следствия, Попов, являясь гендиректором ООО "Чистерра" и действуя по предварительному сговору в составе группы лиц, способствовал победе в конкурсе МО "Народный" на работы по уборке территории. Сумма муниципального контракта составляла почти 9,5 миллиона рублей. После получения от МО большей части суммы, мошенники создали видимость взятых обязательств, заполнив документы недостоверной информацией. Сама уборка территорий если и осуществлялась, то некачественно и не в полном объеме. Далее полученные оставшиеся деньги были переведены на несколько счетов юридических лиц или выведены в наличный оборот.

Еще один миллион рублей ООО "Чистерра" присвоила после заключения договора на похожие работы в МО "Народный" с ООО "Мосстрой". Потерпевшую организацию убедили использовать свои услуги именно сами мошенники.

В понедельник, 18 ноября, Попова приговорили к четырем годам условно. Мошенник полностью признал вину, а вдобавок имел массу положительных характеристик от бывших коллег и знакомых и частично возместил причиненный ущерб. Потерпевший не настаивал на строгом наказании для Попова. В доход бюджета с мошенника подлежит 1,5 миллиона рублей, взыскание было решено обратить на его автомобиль.

Также в Петербурге заведующего кафедрой биологии осудили за взятки от студентов.

Фото: Piter.TV