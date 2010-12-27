В Петербурге заведующего кафедрой биологии осудили за взятки от студентов

За один экзамен студентки платили 11 тысяч рублей.

В Петербурге осудили заведующего одной из кафедр Государственной академии ветеринарной медицины. Мужчина обвинялся в получении взяток от студентов. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что заведующему кафедрой "Биологии" 15 января 2018 года в вестибюле станции метро "Московские ворота", посредники передали от студентки второго курса 11 000 рублей. Такую цену девушка заплатила за хорошую отметку за "Гистологию". Также 11 января и 29 декабря 2018 года еще две студентки заплатили ему по 11 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил заведующему наказание в виде лишения свободы сроком на 2.5 года условно с испытательным сроком четыре года.

Декан истфака СПбГУ не считает себя виновным в деле Соколова.

Фото: Piter.TV