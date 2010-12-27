Декан истфака СПбГУ не считает себя виновным в деле Соколова

Директор Института истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Абдулла Даудов заявил, что не несет никакой ответственности за поступки экс-доцента университета Олега Соколова. Историк сейчас проходит подозреваемым по делу об убийстве Анастасии Ещенко.
Даудов считает, что он не может и не должен следить за каждым сотрудником, так как в его обязанности не входит задачи вмешиваться в личную жизнь других людей.
С советских времен у нас осталась привычка искать стрелочников: на кого бы там вину свалить. Мы должны от этого отойти. Мы каждый отвечаем за свой поступок по закону,
– отметил Абдулла Даудов
Историка Олега Соколова ночью 9 ноября вытащили из Мойки, в его рюкзаке нашли оружие и женские руки. До 8 января обвиняемый в убийстве проведет в СИЗО. В конце прошлой недели прошел следственный экперимент.
Фото: Piter.TV
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