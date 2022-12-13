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Петербуржца отправили в колонию за попытку поджечь бывшую возлюбленную и её мать
Сегодня, 15:30
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Петербуржца отправили в колонию за попытку поджечь бывшую возлюбленную и её мать

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Причиной нападения стала ревность.

Калиниский районный суд Северной столицы вынес приговор мужчине, который пытался убить свою бывшую возлюбленную, бросив в её квартиру коктейль Молотова. Также в момент нападения в помещении находилась мать девушки. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга. 

Как удалось установить, поводом для нападения на экс-возлюбленную послужила ревность. Мужчину признали виновным по статьям, связанным с покушением на убийство и повреждением имущества Теперь злоумышленник отправится в колонию строгого режима на 8,5 лет.

Также подсудимого обязали возместить материальный ущерб. Его оценили в 428 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что следствием будут установлены обстоятельства избиения петербурженки после замечания мужчине.

Фото: Piter.TV

Теги: приговор, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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