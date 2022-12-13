Следствием будут установлены обстоятельства избиения петербурженки после замечания мужчине

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу будут установлены обстоятельства избиения петербурженки на Суворовском проспекте.
По предварительным данным, неизвестный мужчина 28 января около одного из домов по Суворовскому проспекту избил 38-летнюю женщину из-за сделанного замечания. После оказания медицинской помощи потерпевшая в удовлетворительном состоянии была отпущена домой.
Следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГСУ СК РФ по СПб
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