  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Следствием будут установлены обстоятельства избиения петербурженки после замечания мужчине
Сегодня, 14:02
154
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Следствием будут установлены обстоятельства избиения петербурженки после замечания мужчине

0 0

Женщина замечание мужчине, который справлял нужду на автомобили.

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу будут установлены обстоятельства избиения петербурженки на Суворовском проспекте. 

По предварительным данным, неизвестный мужчина  28 января около одного из  домов по Суворовскому проспекту избил 38-летнюю женщину из-за сделанного замечания. После оказания медицинской помощи потерпевшая в удовлетворительном состоянии была отпущена домой.

Следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб

Теги: избиение, суворовский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии