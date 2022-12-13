Следствием будут установлены обстоятельства избиения петербурженки после замечания мужчине

Женщина замечание мужчине, который справлял нужду на автомобили.

Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу будут установлены обстоятельства избиения петербурженки на Суворовском проспекте.

По предварительным данным, неизвестный мужчина 28 января около одного из домов по Суворовскому проспекту избил 38-летнюю женщину из-за сделанного замечания. После оказания медицинской помощи потерпевшая в удовлетворительном состоянии была отпущена домой.

Следствием будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб