В центре Петербурга мужчина жестоко избил продюсера за замечание

Сейчас дебошира разыскивают сотрудники полиции.

В Петербурге SMM-специалиста и продюсера Анну Леонову жестоко избили во дворе собственного дома за замечание мужчине, который справлял нужду на автомобили. Об этом сама пострадавшая рассказала на личной странице в Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Как стало известно, после замечания мужчина ударил Анну по голове, а затем начал бить по лицу. Пострадавшая кричала и звала на помощь, но никто ей не помог, обескураженные очевидцы лишь через 2 минуты после избиения вызвали скорую помощь.

Видите, как красиво ударил и рассёк. Решила не приклеивать лейкопластырь, потому что отрывается с кожей. Анна Леонова, пострадавшая

По словам Анны, последний раз дебошира видели в магазине. Он покупал сигареты и бутылку коньяка. Сейчас дебошира разыскивают сотрудники полиции.

Фото: Instagram* (соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ @leonova_anna_pro

* соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ