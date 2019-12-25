Петербуржца осудят за покупку наркотиков девятилетней давности

Мужчина приобрел метамфетамин и передал знакомому через третье лицо.

В петербургской прокуратуре утвердили обвинение в отношение местного жителя, изобличенного в покушении на сбыт наркотиков. Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчина оказался пособником в покушении на приобретение наркотиков в особо крупном размере.

Следствие полагает, что в феврале 2011 года петербуржец по договоренности со своим знакомым приобрел более 110 грамм метамфетамина. Далее через третье лицо мужчина передал вещество своему знакомому, но наркотик изъяли у приобретателя специалисты федеральной службы. Обвиняемому удалось скрыться от правоохранителей и пропасть почти на девять лет, мужчину объявили в розыск. Место пребывания злоумышленника установили, теперь его уголовное дело рассмотрит Невский районный суд.

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Фото: Piter.TV