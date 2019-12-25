Петербургские полицейские обнаружили 25 килограммов кокаина на борту катера из Бельгии

Наркоторговцы спрятали наркотик в салоне грузовика, который перевозило судно.

В Петербурге полицейские обнаружили 25 килограммов кокаина на крупнотоннажном судне из Бельгии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после обнаружения крупной партии кокаина на суде, пришвартованном в порту Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД РФ.

С борта крупнотоннажного катера, прибывшего из Бельгии, было изъято 25 килограммов тяжелого наркотика. Его нашли в салоне одного из большегрузов, которые перевозило судно.

В данный момент полиция разыскивает наркоторговцев, возможно возбуждение уголовного дела.

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ