Петербуржца осудят за кражу цепочки у мертвого приятеля

Мужчина украл украшение, решив, что погибшему другу она больше не пригодится.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиненном в краже. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

По информации следствия, одним летним вечером трое молодых мужчин распивали в квартире в Выборгском районе алкоголь. Спиртная вечеринка закончилась довольно тихо – собутыльники просто легли спать. У одного из гостей во сне остановилось сердце. Поняв, что его друг мертв, хозяин разбудил третьего приятеля и вызывал скорую помощь.

Пока хозяин оказывал первую медицинскую помощь, злоумышленник снял с умершего собутыльника цепочку, убрал в карман и поспешил уехать "на работу". Пропажу украшения обнаружила супруга погибшего, вызванная полицией для констатации смерти.

Уголовное дело направили в суд, злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.

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