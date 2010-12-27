Петербуржца осудят за кражу цепочки у мертвого приятеля

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение в отношении мужчины, обвиненном в краже. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
По информации следствия, одним летним вечером трое молодых мужчин распивали в квартире в Выборгском районе алкоголь. Спиртная вечеринка закончилась довольно тихо – собутыльники просто легли спать. У одного из гостей во сне остановилось сердце. Поняв, что его друг мертв, хозяин разбудил третьего приятеля и вызывал скорую помощь.
Пока хозяин оказывал первую медицинскую помощь, злоумышленник снял с умершего собутыльника цепочку, убрал в карман и поспешил уехать "на работу". Пропажу украшения обнаружила супруга погибшего, вызванная полицией для констатации смерти.
Уголовное дело направили в суд, злоумышленнику может грозить до пяти лет лишения свободы.
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Фото: pixabay
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