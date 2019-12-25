Петербуржца осудили за незаконное хранение оружия

В доме у мужчины нашли револьвер и десяток патронов.

Прокуратура Приморского района поддержала обвинение по уголовному делу о незаконном хранении оружия, фигурантом которого стал петербуржец Вячеслав К. Районный суд, сообщили в ведомстве, также признал мужчину виновным и назначил ему 4 месяца ограничения свободы.

В конце прошлого октября в квартире петербуржца обнаружили револьвер отечественного производства и 11 патронов, которые были изъяты из незаконного оборота.

Приговор еще не вступил в законную силу.

А немногим ранее в Петербурге ликвидировали целую подпольную группу торговцев оружием.

Фото: Piter.TV