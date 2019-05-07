В Петербурге ликвидировали подпольную группу торговцев оружием

Решение о привлечении к ответственности некоторых соучастников будет приниматься только после ряда экспертиз.

В Петербурге задержали 10 соучастников, которые торговали оружием. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по городу и области.

Правоохранители проводили оперативно-розыскные мероприятия из-за ранее возбужденных уголовных дел. В результате были задержаны 10 человек в возрасте от 29 до 80 лет, которые подозреваются в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Все проживают в Петербурге и области. Двое из задержанных являются водителями такси, также есть парикмахер.

В результате проведения обысков по местах проживания пятерых злоумышленников и гараже одного из них изъяли большое количество оружия. Все предметы направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД РФ по городу и области. По его итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Троим подозреваемым предъявили обвинение по статье "Незаконный оборот оружия". В отношении остальных соучастников решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности.

Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на основателя паблика "Омбудсмен полиции" завели еще два уголовных дела.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО