Петербуржца осудили на три года за выстрел в глаз собственному брату

Пострадавший ослеп и остался с обезображенным лицом.

Петербуржца Вячеслава Метелкина осудили на три года в колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в мае прошлого года подсудимый выстрелил в лицо своему брату из самозарядного револьвера, находясь дома. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и повреждение правого глаза, из-за чего ослеп, а лицо мужчины осталось обезображенным.

Также суд постановил взыскать с Метелкина 300 тысяч рублей, затраченных на лечение брата. Деньги перейдут в фонд медицинского страхования. Приговор мужчине еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что петербуржец до смерти избил знакомую ногами по голове и вывез труп в лесопарк "Гагарка".

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