Ему назначили наказание в виде штрафа в размере тысячи рублей за каждое из правонарушений.

В среду, 3 июня, стало известно о том, что петербуржца оштрафовали за публикацию песен в группе "Вконтакте". Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Мужчина опубликовал на своей странице два видео на песню "Синагога" группы "Ансамбль Христа Спасителя". В произведении высмеивал продажу свечей в церквях и высказывались о Холокосте. Ролики внесены в список экстремистских материалов Минюста РФ.

Петербуржец свою вину признал. Ему выписали штраф в размере тысячи рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка отсудила у авиакомпании 80 тысяч за отсаженных детей.

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