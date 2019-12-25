Петербуржца оштрафовали за прогулку вдоль парка на 2 тысячи рублей

Мужчина не осознал, что находится в парке. Но штраф все равно получил.

Мужчину оштрафовали на 2 тысячи рублей за прогулку с женой по парку, сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

Как оказалось, семья прогуливалась вдоль Южной дороги, которая проходит по периметру парка, и не осознавала, что находится в парке. 23 апреля в 11:45 на мужчину составили протокол об административном правонарушении по ст. 20.6.1 КоАП РФ – невыполнение правил поведения при угрозе чрезвычайной ситуации.

Мужчина пожаловался суду, что, кроме них, в парке были еще люди. Петербуржец сказал, что об ограничениях знает, но новости не смотрит.

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