Петербуржца оштрафовали за неявку в военкомат, куда он приходил дважды

Петербуржец утверждает, что документ содержит ошибки и исправления.

В пятницу, 28 октября, Калининский суд Петербурга зарегистрировал жалобу петербуржца, который не согласен со штрафом от военного комиссара. Никиту Журбу оштрафовали на 500 рублей за неявку в военкомат в назначенный час. Об этом пишет объединенная пресс-служба судов города.

При этом Журба дважды приходил в военкомат по разным повесткам в разные дни, указанные в повестке. После этого он получил заказное письмо, в котором содержался административный протокол по статье о "неисполнении гражданами обязанностей по воинскому учету".

Петербуржец утверждает, что документ содержит ошибки и исправления. Свое дело подлежащий частичной мобилизации гражданин просит закрыть, а штраф - отменить.

Ранее петербуржец в суде оспаривает штраф за неявку в военкомат. По данным суда, военный комиссар 7 октября привлек мужчину к административной ответственности, назначив штраф в размере 1500 рублей. В постановлении говорится, что мужчина не явился по повестке без уважительной причины и не предоставил данные о семейном положении, работе, учеба.

Фото: Piter.tv

