Красота требует жертв: петербуржец вынес из магазина косметические средства

У него не было денег, но он очень хотел быть красивым.

Петербуржца осудили за кражу косметических средств из магазина. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Перед Новым годом сотрудники супермаркета "Перекресток" остановили мужчину, который выносил мимо кассы дезодорант и другие предметы личной гигиены на общую сумму в 2,5 тысячи рублей.

Обвиняемый свою вину признал и объяснил свои действия тем, что у него совсем не было денег, а он хотел быть красивым. Мировой суд участка №60 приговорил мужчину к штрафу в размере пяти тысяч рублей.

Ранее на Piter.TV: Петербурженка украла у собутыльника почти 100 тысяч рублей

Фото: pixabay