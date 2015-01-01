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Петербуржца оштрафовали на 6 тыс. рублей из-за драки за кухонную тряпку
Сегодня, 17:12
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржца оштрафовали на 6 тыс. рублей из-за драки за кухонную тряпку

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Один из участников перепутал кухонные тряпки, а второй ударил мужчину в левый глаз. 

В Петербурге двое горожан подрались в квартире из-за кухонной тряпки. Мужчины разошлись во мнениях об уборке кухни, передает объединенная пресс-служба судов города. 

Так, 6 января в квартире дома на переулке Нестерова началась драка. Один из участников перепутал кухонные тряпки, а второй ударил мужчину в левый глаз. 

В результате Петроградский районный суд взыскал с агрессора 6 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что фестиваль тюльпанов на Елагином острове перенесли на неделю. Помимо тюльпанов в парке растут гиацинты, нарциссы и мускари.

Фото: Piter.tv
 

Теги: драка, кухня, тряпка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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