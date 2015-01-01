Петербуржца оштрафовали на 6 тыс. рублей из-за драки за кухонную тряпку

Один из участников перепутал кухонные тряпки, а второй ударил мужчину в левый глаз.

В Петербурге двое горожан подрались в квартире из-за кухонной тряпки. Мужчины разошлись во мнениях об уборке кухни, передает объединенная пресс-служба судов города.

Так, 6 января в квартире дома на переулке Нестерова началась драка. Один из участников перепутал кухонные тряпки, а второй ударил мужчину в левый глаз.

В результате Петроградский районный суд взыскал с агрессора 6 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что фестиваль тюльпанов на Елагином острове перенесли на неделю. Помимо тюльпанов в парке растут гиацинты, нарциссы и мускари.

Фото: Piter.tv

