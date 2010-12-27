Петербуржца оштрафовали на 300 тысяч рублей за разжигание вражды "ВКонтакте"

На страницы мужчины нашли провокационные изображения и видеозапись.

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Ивана Барбакова, обвиняемого в разжигании ненависти или вражды в социальной сети "ВКонтакте". Мужчину признали виновным в преступлении и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Подсудимый, находясь в своей квартире, в период с 22 октября 2017 года по 8 апреля 2018 года опубликовал "ВКонтакте" два изображения, в которых эксперты усмотрели возбуждение ненависти и вражды к евреям. На одном из них имелись сомнительные подписи, а на другом противопоставления: слева – лик Иисуса Христа, справа – человекоподобный образ.

Кроме того, правоохранители нашли на странице осужденного видеозапись под названием "Священнослужитель вдохновенно исполняет хит из уголовного репертуара (поп поет Мурку)" с неподобающим комментарием к ролику. Стоит отметить, что Барбаков признал вину.

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Фото: Piter.TV