Житель Пушкина проводил в квартире азартные игры

Его дело рассмотрит Пушкинский районный суд.

Суд Пушкина рассмотрит уголовное отношение в отношении мужчины, который устраивал в квартире на Петербургском шоссе азартные игры. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, мужчина устраивал игры летом и в октябре 2018 года. Он проводил азартные игры, в том числе с помощью интернета. Обвиняемого могут посадить на два года по статье 171.2 УК РФ. Дело по существу рассмотрит Пушкинский районный суд.

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