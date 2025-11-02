Россияне с 1 сентября смогут оформить самозапрет на азартные игры

Теперь можно ограничить себя от участия в игре в казино и букмекерских конторах.

С 1 сентября в России можно будет оформить для себя самозапрет, затрагивающий участие человека в азартных играх. Такое решение будет исключительно добровольным и осознанным, сообщила пресс-служба Минфина РФ.

Согласно закону гражданин может сам ограничить себе доступ к ставкам и защитить свой бюджет от финансовых потерь и игровой зависимости. Таким образом, любой россиянин будет использовать инструмент, которые позволит ему самому управлять своими рисками.

Заявление о самозапрете на участие в ставках, можно подать в МФЦ, независимо от места жительства, или на портале "Госуслуги". После этого букмекерские конторы и иные организаторы азартных игр обязаны блокировать доступ к ставкам, переводам и рекламным предложениям.

Так же по закону тотализаторы обязаны размещать информацию о порядке отказа от участия в азартных играх на своих сайтах. Заявление на самозапрет на азартные игры можно отозвать через 12 месяцев после его установления.

Ранее мы сообщали, что самозапрет на кредиты с момента запуска установили 21 млн россиян.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)