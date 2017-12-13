Петербуржцу дали срок и запретили ходить на митинги за картинку в "ВКонтакте"

Суд установил, что в картинке была прямая угроза в отношении представителей Средней Азии.

21 января Выборгский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ивана Торбина, который разместил в одном из сообществ в социальной сети "Вконтакте" изображение, обидевшее другие нации.

По информации объединенной пресс-службы города на Неве, 4 июля 2015 года петербуржец в социальной сети разместил на стене сообщества под названием "Русский марш. Русская революция" картинку, на которой правоохранительные органы рассмотрели агрессивное отношение к представителям Средней Азии:

С целью возбуждения ненависти и вражды, а также унижения достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, действуя умышленно, через сеть Интернет, разместил в социальной сети "ВКонтакте" на стене сообщества "Русский марш. Русская революция" изображение, на котором содержался текст, призывающий к осуществлению агрессивных, насильственных, жестоких действий, направленных против человека в связи с его национальностью (представители Средней Азии) и религиозной принадлежностью (мусульмане). Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Суд признал мужчину виновным по статье "возбуждение ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства" и назначил ему наказания в виде двух лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком 2 года. Также осужденного обязали встать на биржу труда и запретили посещать массовые мероприятия в течение испытательного срока.