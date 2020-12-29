Петербуржца крупно оштрафовали за раскрытую налоговую тайну Балтийской таможни

Мужчина действовал с двумя подельниками.

В четверг, 28 января, в Приморском районном суде Петербурга оштрафовали безработного горожанина, разгласившего налоговую тайну Балтийской таможни. Как сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры, уголовное преследование в отношении мужчины прекратили, петербуржец заплатит за произошедшее 300 тысяч рублей.

Установлено, что с февраля по март 2020 года мужчина, действуя по предварительному сговору с двумя соучастниками, незаконно собрал и распространил данные о декларировании товаров в Балтийской таможне. Эти сведения составляют налоговую тайну ведомства. Отмечается, что мужчина выступал посредником в этой деятельности. Уголовное дела, возбужденные в отношении двух других участников, еще не рассмотрены.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали троих подозреваемых в краже вагонного оборудования на 5 млн рублей.

Фото: Piter.TV