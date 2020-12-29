В Петербурге задержали троих подозреваемых в краже вагонного оборудования на 5 млн рублей

По версии следствия, трое мужчин, один из которых являлся инженером материально-технического обеспечения ремонтного предприятия вагонного хозяйства, похищали колёса под видом ремонта железнодорожных составов.

В Петербурге полицейские обнаружили склад с похищенным вагонным оборудованием на общую сумму свыше 5 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, трое мужчин, один из которых являлся инженером материально-технического обеспечения ремонтного предприятия вагонного хозяйства, похищали колёса под видом ремонта железнодорожных составов. Сотрудники поднимали вагоны и меняли качественные детали на непригодные. Похищенное планировалась продавать частникам. Следственным управлением УТ МВД России по СЗФО возбуждено уголовное дело.

Склад, где хранилось украденное оборудование, принадлежит фирме, соучредителем которой является один из подозреваемых. В помещении нашли более 200 колёсных пар и другого оборудования, в частности, концевые краны и катушки с кабелями.

Один из подозреваемых уже находится под стражей.

Ранее злоумышленник сжег чужую машину и сдал кузов в пункт приема металлолома.

Фото: пресс-служба МВД России