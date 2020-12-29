Злоумышленник сжег чужую машину и сдал кузов в пункт приема металлолома

Перед эти мужчина угнал авто отечественного производителя.

Полиция задержала подозреваемого в угоне "ВАЗ" с Будапештской улице. Неизвестный решил сжечь машину на территории Ленобласти, а затем сдать сгоревший кузов в пункт приема металла, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Заявление в полицию от потерпевшего 1954-го года рождения поступило 15-го января 2021. По его словам, автомобиль пропал в период с 8 по 15 января. Затем 18 января на территории пункта приема металла обнаружили сгоревший кузов этого авто. На следующий день, 19 января, в поселке Ермилово Выборгского района Ленобласти по подозрению в совершении преступления задержали неработающего 47-летнего мужчину.

Было установлено, что 11-го января злоумышленник погрузил "ВАЗ" на принадлежащий ему манипулятор и вывез в Выборг. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рецидивиста из Ленобласти задержали за кражу иномарки с парковки гипермаркета.

Фото: pixabay.com