Петербуржца ограбили на кладбище

Сумма ущерба составила 59 тысяч рублей.

В ОВД по Курортному району 21 марта поступило сообщение о грабеже от 28-летнего петербуржца.

Молодой человек рассказал, что в два часа того же дня на территории Белоостровского кладбища по адресу Белоостровское шоссе, 1, знакомый мужчина по имени Ислам в ходе ссоры отобрал 30 тысяч рублей, телефон XIAOMI, паспорт, водительское удостоверение медицинский полис, ключи от машины. Общаяя сумма ущерба составила 59 тысяч рублей.

Сейчас полиция разыскивает предполагаемого преступника.

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