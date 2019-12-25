Петербуржца наказали за продажу трусов с запрещенной символикой

Суд конфисковал партию изделий.

Невский районный суд Петербурга назначил штраф индивидуальному предпринимателю Алексею Часовенскому и изъял у него товары, на которых обнаружили символику, признанную экстремистской.

По материалам дела, в октябре предприниматель реализовывал для широкого круга покупателей футболки, кошельки, зажимы для денег, элементы нижнего белья, обложки для документов и другие изделия, на которых было изображение с сатанинской символикой*.

В пресс-службе уточнили, что подобные изображения классифицируются как интернациональный символ сатанистов*. После проверки было установлено, что продукция подпадает под признаки пропаганды атрибутики, относящейся к запрещенному движению.

Часовенского привлекли к ответственности по части 2 статьи 20.3 КоАП РФ, предусматривающей наказание за изготовление или сбыт символики экстремистских организаций. Предприниматель согласился с составленным протоколом. Суд назначил штраф в размере 5 тысяч рублей и постановил конфисковать изъятые товары.

*движение признано экстремистским решением Верховного суда РФ