Петербуржца лишили водительских прав из-за уголовного дела об употреблении наркотиков

Возвращать удостоверение мужчина не спешил.

Судебные приставы разыскали должника, который должен был вернуть водительское удостоверение в прокуратуру по решению суда. Мужчина скрывался в квартире у матери, рассказала пресс-служба ФССП РФ по Петербургу.

31-летний петербуржцев неоднократно привлекался к уголовной ответственности за употребление наркотических средств. По решению суда он должен был передать водительское удостоверение в районную прокуратуру, однако этого не произошло. В дело включились судебные приставы. Через медицинское учреждение, в которое обращался мужчина, удалось узнать его фактический адрес проживания.

С нарушителя взяли объяснения и необходимые документы. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские разыскали мошенников, обобравших пожилую петербурженку под предлогом замены окна.

Фото: пресс-служба ФССП РФ по Петербургу