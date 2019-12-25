Петербуржца лишили водительских прав из-за уголовного дела об употреблении наркотиков

Судебные приставы разыскали должника, который должен был вернуть водительское удостоверение в прокуратуру по решению суда. Мужчина скрывался в квартире у матери, рассказала пресс-служба ФССП РФ по Петербургу.
31-летний петербуржцев неоднократно привлекался к уголовной ответственности за употребление наркотических средств. По решению суда он должен был передать водительское удостоверение в районную прокуратуру, однако этого не произошло. В дело включились судебные приставы. Через медицинское учреждение, в которое обращался мужчина, удалось узнать его фактический адрес проживания.
С нарушителя взяли объяснения и необходимые документы. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские разыскали мошенников, обобравших пожилую петербурженку под предлогом замены окна.
Фото: пресс-служба ФССП РФ по Петербургу
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