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Петербуржца лишили водительских прав из-за уголовного дела об употреблении наркотиков
Сегодня, 10:10
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nadezhda_sib

Петербуржца лишили водительских прав из-за уголовного дела об употреблении наркотиков

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Возвращать удостоверение мужчина не спешил.

Судебные приставы разыскали должника, который должен был вернуть водительское удостоверение в прокуратуру по решению суда. Мужчина скрывался в квартире у матери, рассказала пресс-служба ФССП РФ по Петербургу.

31-летний петербуржцев неоднократно привлекался к уголовной ответственности за употребление наркотических средств. По решению суда он должен был передать водительское удостоверение в районную прокуратуру, однако этого не произошло. В дело включились судебные приставы. Через медицинское учреждение, в которое обращался мужчина, удалось узнать его фактический адрес проживания. 

С нарушителя взяли объяснения и необходимые документы. Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские разыскали мошенников, обобравших пожилую петербурженку под предлогом замены окна. 

Фото: пресс-служба ФССП РФ по Петербургу

Теги: водительское удостоверение, наркотики, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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