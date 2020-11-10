Полицейские разыскали мошенников, обобравших пожилую петербурженку под предлогом замены окна

Аферисты представились коммунальщиками и настояли на платной замене окна в квартире пожилой женщины.

Полицейские раскрыли мошенничество, совершенное в отношении 85-летней петербурженки. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, 5 ноября в ведомство обратилась жительница Фрунзенского района, оставшаяся без денег после визита липовых оконных мастеров.

Как выяснилось, в тот день женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником коммунальных служб, и сообщил, что в квартире нужно срочно осмотреть окна. После этого звонка в квартиру пенсионерки на улице Белы Куна пришли мужчина и женщина, осмотрели окна и настояли на замене одного из них за 48 тысяч рублей. У пожилой женщины нашлось лишь 27 тысяч рублей, аферисты согласились взять эту сумму и заехать за остатком на следующий день, однако сразу после ухода незнакомцев пенсионерка поняла, что ее обманули.

По горячим следам полиция задержала 23-летнего жителя Омской области, 26-летнюю жительница Новосибирской области и их соучастника, 23-летнего уроженеца Свердловской области. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, полицейские проверяют причастность задержанных к похожим аферам.

Ранее мы рассказывали, как двух юристов задержали по подозрению в разводе пенсионерки на 800 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД