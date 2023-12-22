Пожилого петербуржца лишили пенсии после смерти его полного тезки на Камчатке

В настоящее время пенсионер полностью восстановлен в своих правах.

Пожилого мужчину из Петербурга лишили пенсионных выплат из-за смерти другого человека с теми же полными именем и фамилией, который проживал в другом конце страны. пресс-службы Об этом свидетельствуют данные прокуратуры Камчатского края.

В мае прошлого года в одном из торговых центров Елизово внезапно скончался мужчина. При опознании его документов, административная ошибка привела к тому, что год рождения был указан неправильно - 1958 вместо 1959. После этого система ошибочно считала петербуржца с такими же фамилией, именем, отчеством и датой рождения умершим, и он был исключён из списка живых граждан.

Пенсионер обнаружил, что лишился многих своих гражданских прав, только когда ему не пришла пенсия. Было необходимо исправить ошибки и вернуть мужчину в список. Это требовало вмешательства прокуратуры Камчатского края. В настоящее время пенсионер полностью восстановлен в своих правах.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ревнивец предстанет перед судом за покушение на убийство.

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