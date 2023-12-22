В Петербурге ревнивец предстанет перед судом за покушение на убийство

Он не менее трех раз ударил складным ножом потерпевшую.

В Петербурге 40-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья предстанет перед судом за покушение на убийство из ревности. Об этом рассказала прокуратура Приморского района.

По версии следствия, обвиняемый утром 28 ноября 2023 года, находясь на улице у дома 14 по улице Омской, в ходе ссоры, возникшей из ревности, не менее трех раз ударил складным ножом потерпевшую, в том числе в голову. Очевидцы вызвали скорую помощь, сотрудники которой оказали своевременную медицинскую помощь.

Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для рассмотрения по существу.

В Зеленохолмской туберкулезной больнице женщина ударила ножом соседа по палате.

Фото: Piter.tv