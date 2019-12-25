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Петербуржца лишили машины из-за 558 неоплаченных штрафов
Сегодня, 13:30
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Петербуржца лишили машины из-за 558 неоплаченных штрафов

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После составления акта описи и ареста, автомобиль был отправлен на спецстоянку.

35-летний житель Петербурга, проигнорировавший 558 штрафов ГИБДД, лишился своего автомобиля. Его долг вырос с 616 тысяч до 1,3 млн рублей, как сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Автомобиль марки Kia Rio был обнаружен возле дома владельца, но самого водителя в нем не было. После составления акта описи и ареста, автомобиль был отправлен на спецстоянку. Вернуть свой седан владелец сможет только после полной оплаты задолженности.

Кроме того, ему придется оплатить услуги эвакуатора и парковку на спецстоянке. Стоит отметить, что судебные приставы Петербурга к 1 июня взыскали с автомобилистов почти 379 млн рублей штрафов ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что доля исполнительных производств по алиментам в Петербурге почти достигла 95%.

Фото:  пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу

Теги: гу фссп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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