Петербуржца лишили машины из-за 558 неоплаченных штрафов

После составления акта описи и ареста, автомобиль был отправлен на спецстоянку.

35-летний житель Петербурга, проигнорировавший 558 штрафов ГИБДД, лишился своего автомобиля. Его долг вырос с 616 тысяч до 1,3 млн рублей, как сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Автомобиль марки Kia Rio был обнаружен возле дома владельца, но самого водителя в нем не было. После составления акта описи и ареста, автомобиль был отправлен на спецстоянку. Вернуть свой седан владелец сможет только после полной оплаты задолженности.

Кроме того, ему придется оплатить услуги эвакуатора и парковку на спецстоянке. Стоит отметить, что судебные приставы Петербурга к 1 июня взыскали с автомобилистов почти 379 млн рублей штрафов ГИБДД.

Ранее мы сообщили о том, что доля исполнительных производств по алиментам в Петербурге почти достигла 95%.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу