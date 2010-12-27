Петербуржца будут судить за стрельбу на дороге

Против мужчины возбуждено уголовное дело.

Автолюбитель из Санкт-Петербурга стал фигурантом уголовного дела из-за стрельбы на дороге. Об этом сообщили ГУ МВД России по городу и ЛО.

Как стало известно, в конце июля в полицию Красносельского района поступило заявление от 37-летнего мужчины. Истец утверждал, что неизвестный водитель Мазды, нарушив ПДД, выстрелил в его Хендай и скрылся с места событий. В результате конфликта машине был нанесен ущерб на 5 тысяч рублей.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний местный житель. Прокуратура возбудила уголовное дело, и мужчине грозит штраф или исправительные работы.

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