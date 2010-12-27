В Ленобласти водитель попытался изнасиловать несовершеннолетнюю

Девочка добиралась на попутке до дома.

В Приозерском районе 15-летней девочке чудом удалось убежать от насильника, который подвозил ее до дома. Об этом сообщают городские СМИ.

В полицию Приозерского района обратилась мама потерпевшей. По словам матери, ее дочь поймала попутку (джип черного цвета), за рулем авто находился седовласый мужчина. Девочка попросила довезти ее до дома в поселок Ромашки. Но водитель свернул на второстепенную дорогу, достал нож и приказал раздеться и вступить с ним в интимную связь. В то время, когда он наклонился, девушка ударила его по голове каким-то попавшимся под руку предметов и выбежала на дорогу. Там она поймала другую попутку и уже дома сообщила обо всем матери.

Мужчину в данный момент разыскивает полиция.

Также в Петергофе полиция ищет педофила, напавшего на шестиклассниц.

Фото: pixabay.com