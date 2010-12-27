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В Петергофе полиция ищет педофила, напавшего на шестиклассниц
Сегодня, 9:27
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lesjasap
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В Петергофе полиция ищет педофила, напавшего на шестиклассниц

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Мужчина покусился на неприкосновенность подростков и незаконно вступил в интимную близость со школьницами.

На территории Петергофа злоумышленник напал на двух шестиклассниц. Мужчина совратил школьниц против их воли. В настоящее время преступник разыскивается полицией.

По данным от оперативников, инцидент произошел днем 12 августа. В отделение обратились местные жительницы. Они рассказали, что в отношении их детей неизвестный произвел сексуальные действия сексуального характера. Педофил выследил девочек на Петергофской улице около дома 4 корпус 2.

В настоящее время заявление проверяется. В отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

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Категории: Криминальные происшествия Новости СПб Картина дня Лента новостей

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