В Петергофе полиция ищет педофила, напавшего на шестиклассниц

На территории Петергофа злоумышленник напал на двух шестиклассниц. Мужчина совратил школьниц против их воли. В настоящее время преступник разыскивается полицией.
По данным от оперативников, инцидент произошел днем 12 августа. В отделение обратились местные жительницы. Они рассказали, что в отношении их детей неизвестный произвел сексуальные действия сексуального характера. Педофил выследил девочек на Петергофской улице около дома 4 корпус 2.
В настоящее время заявление проверяется. В отношении злоумышленника будет возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.tv