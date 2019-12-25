Петербуржца будут судить за кражу из храма храма Новодевичьего монастыря

По версии следствия, 67-летний мужчина забрал коробку со средствами от продажи свечей и пожертвованиями на общую сумму 18 тысяч рублей.

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о краже из храма Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Инцидент произошел в июле в Казанском храме на территории монастыря. По версии следствия, 67-летний мужчина забрал коробку со средствами от продажи свечей и пожертвованиями на общую сумму 18 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о краже. Дело по существу рассмотрит суд.

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Фото: Piter.tv