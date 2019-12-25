  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стоматолог недосчитался драгоценностей на 2 млн рублей после перевозки мебели
Сегодня, 9:09
105
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Стоматолог недосчитался драгоценностей на 2 млн рублей после перевозки мебели

0 0

Пропажа шкатулки была обнаружена спустя 2 недели.

В среду, 24 августа, в полицию обратился мужчина, работающий стоматологом, с заявлением о пропаже драгоценностей. Он недосчитался  дорогостоящих ювелирных изделий через 2 недели после транспортировки вещей из квартиры на Новгородском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Помимо погрузчиков, заявителю помогал малознакомый гражданин по имени Александр. Ущерб от потери шкатулки с драгоценностями стоматолог оценил в 2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража", потенциального вора разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что грабители проделали дыру в стене банка на Большевиков и оставили после себя синие трусы.

Фото: Pxhere

Теги: драгоценности, кража, криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии