Стоматолог недосчитался драгоценностей на 2 млн рублей после перевозки мебели

Пропажа шкатулки была обнаружена спустя 2 недели.

В среду, 24 августа, в полицию обратился мужчина, работающий стоматологом, с заявлением о пропаже драгоценностей. Он недосчитался дорогостоящих ювелирных изделий через 2 недели после транспортировки вещей из квартиры на Новгородском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Помимо погрузчиков, заявителю помогал малознакомый гражданин по имени Александр. Ущерб от потери шкатулки с драгоценностями стоматолог оценил в 2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Кража", потенциального вора разыскивают.

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