Петербуржца арестовали за брань у крейсера "Аврора"

Мужчина стоял у корабля с плакатом.

По решению Петроградского районного суда житель Северной столицы, который нецензурно выражался у крейсера "Аврора", будет находиться под стражей 10 суток. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Инцидент произошёл в пятницу, 3 февраля, примерно в 12:00. Мужчина встал у корабля с плакатом и выкрикивал бранные слова. На него обратили внимание правоохранители, но он отказался следовать за ними и продолжил нарушать общественный порядок.

В суде задержанный свою вину не признал: он отметил, что редко использует в речи нецензурные выражения, но в этот раз не мог поступить иначе. Также фигурант уточнил, что вернулся из армии в ноябре и хотел устроиться бортпроводником, но так как они нигде не требуются, вынужден был неделю работать официантом. Суд назначил фигуранту дела административный арест за мелкое хулиганство.

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Фото: Piter.TV