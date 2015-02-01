Петербуржца арестовали на семь суток за анонс акции протеста

Активиста доставили в отдел накануне, 29 января.

В субботу, 30 января, петербургский суд арестовал Тимофея Тумашевича на семь суток за публикацию об акции, которая состоялась в прошлую субботу, 23 января. Отмечается, что анонс несанкционированной акции Тумашевич разместил за несколько дней. Об этом сообщила "Фонтанка".

Тумашевича доставили в отдел накануне, 29 января, "для установления личности". По словам активистов движения "Весна", в отношении него был составлен протокол по статье об организации либо проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ).

Кроме всего прочего, петербуржца задерживали на двое суток в преддверии 23 января, но по другому делу.

Мы не очень понимаем, как Тимофей мог организовать акцию 23 января, если этот день он провёл в 78-м отделе полиции. Его арест — часть кампании по запугиванию журналистов, активистов и граждан отмечают в "Весне".

Что известно об уголовных делах после митинга 23 января в Петербурге.

Фото: Piter.TV