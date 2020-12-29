Петербуржца арестовали на двое суток за отказ надеть маску и побег от полиции

В суде мужчина полностью признал свою вину.

В Петербурге осудили мужчину, который отказался носить маску в общественном месте, а затем сбе;ал от полицейских. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Известно, что инцидент произошёл около 18 часов 28 декабря. Петербуржец Андрей Павлов находился в торговом комплексе "Ракита". Мужчина отказался носить маску в общественном месте и предъявлять документы. Также Павлов не захотел идти в территориальный отдел полиции и сбежал.

Мужчина признал свою вину в суде. Павлова привлекли к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что суд отправил петербуржца на принудительное лечение по делу о стрельбе в полицейского.

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