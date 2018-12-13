Рабочая неделя в Петербурге началась с восьмибалльных пробок

Самым загруженным оказался Невский район.

В первый рабочий день после длительных майских праздников петербуржцы вынуждены стоять в огромных заторах. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность дорог в городе составила 8 баллов, что на 3 балла выше нормы.

Самыми загруженными оказались: Заневский и Пискаревский проспекты, проспекты Косыгина и Славы (по 8 баллов). При этом Софийская улица была нехарактерно свободна — 3 балла вместо привычных 5.

Самые "красные" дороги можно увидеть в Невском районе, где из-за дорожных работ стоит Мурманское шоссе, Народная улица и КАД.

В других частях города относительно свободно — "желтые" 4 балла.

Ранее мы писали, что на внутреннем кольце КАД на неделю перекроют полосу.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки"