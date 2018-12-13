На внутреннем кольце КАД на неделю перекроют полосу

Ограничения связаны с работами по ликвидации колейности.

На внутреннем кольце КАД между развязками с проспектом Культуры и Рябовским шоссе на неделю перекроют одну полосу. Ограничения связаны с работами по ликвидации колейности на 10-ти километровом участке дороги — от 29-го до 39-го км. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорога будет перекрыта для автомобилистов с 13 по 20 мая. Для движения транспорта закроют полосу безопасности и первую полосу. На второй, третьей и четвертых полосах максимальную скорость снизят до 50 км/ч.

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