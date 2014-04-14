На участке КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД ночью 26 августа перекроют движение

Речь идет об участке КАД со 2-го по 11-й км.

Между развязками с Приморским шоссе и ЗСД на КАД перекроют движение на внутреннем кольце ночью 26 августа. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в среду, 23 августа.

Речь идет об участке КАД со 2-го по 11-й км. Так, он будет недоступен для водителей в 01:00-01:30, 02:30-03:00 и 04:00-04:30 в связи с продолжением работ по монтажу оголовков водопропускных труб.

Напомним, что 25 августа между Приморским шоссе и ЗСД на КАД также не получится проехать.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"