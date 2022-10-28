Между Приморским шоссе и ЗСД на КАД перекроют движение 25 августа

Специалисты планируют монтировать оголовки водопропускных труб.

На участке КАД со 2-го по 11-й километр между Приморским шоссе и ЗСД перекроют движение транспорта 25 августа, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" в субботу, 19 августа.

Специалисты планируют монтировать оголовки водопропускных труб. В штатном режиме будут работать две полосы внешнего кольца. По словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, по внутреннему кольцу КАД не получится проехать с 01:00 до 01:30, с 02:30 до 03:00 и с 04:00 до 04:00.

На месте проведения ремонтных работ установят временные дорожные знаки и световую сигнализацию. Для удобства водителей будут работать регулировщики дорожного движения.

Ранее на Piter.TV: в конце августа на развязке КАД с проспектом Обуховской Обороны перекроют два съезда.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"