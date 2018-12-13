В Петербурге пройдет Большой Велопарад

В текущем году жители Петербурга сами выбрали его маршрут.

В Петербурге 26 мая в четвертый раз пройдет Большой Велопарад. В текущем году жители Петербурга сами выбрали его маршрут. Мероприятие посвящено празднованию Дня основания города.

Участникам велопробега предстоит преодолеть дистанцию в 17 км. Они проедут от БКЗ "Октябрьский" до парка 300-летия Петербурга. Маршрут будет проложен через Невский проспект, Дворцовую набережную, Троицкий мост, Гренадерский мост, Ушаковскую набережную и Яхтенную улицу.

В целях безопасности вводятся ограничения движения транспорта. По данным Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, до 1,5 часов будет перекрыт участок Невского проспекта от улицы Восстания до Дворцовой площади. На всем протяжении маршрута в качестве ограждений поставят грузовые автомобили.