В среду, 18 марта, стало известно о том, что большой велопарад в Петербурге могут перенести из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Петербугрский дневник".
Руководитель Петербургского велообщества Павел Хусу отметил, что в Смольном поддерживают парад. Однако, если к дню проведения мероприятия в мире все также будет бушевать пандемия коронавируса, то мероприятие отменится. В настоящее время город и представители велосообщества приняли решение отложить вопрос проведения велопарада до конца апреля.
Напомним, что в прошлом году большой велопарад состоялся 26 мая. В нем приняли участие 23 тысячи человек.
Ранее мы сообщали о том, что Петербург и Ленобласть объединят усилия с в борьбе с пандемией коронавируса.
Фото:Piter.TV
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