В прошлом году в спортивном празднике приняли участие 23 тысячи человек.

В среду, 18 марта, стало известно о том, что большой велопарад в Петербурге могут перенести из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "Петербугрский дневник".

Руководитель Петербургского велообщества Павел Хусу отметил, что в Смольном поддерживают парад. Однако, если к дню проведения мероприятия в мире все также будет бушевать пандемия коронавируса, то мероприятие отменится. В настоящее время город и представители велосообщества приняли решение отложить вопрос проведения велопарада до конца апреля.

Напомним, что в прошлом году большой велопарад состоялся 26 мая. В нем приняли участие 23 тысячи человек.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург и Ленобласть объединят усилия с в борьбе с пандемией коронавируса.

Фото:Piter.TV