  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Приморском шоссе возникла пробка в виде перевернувшегося грузовика
Сегодня, 14:41
145
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

На Приморском шоссе возникла пробка в виде перевернувшегося грузовика

0 0

Упавший на границе Петербурга и Выборгского района грузовой автомобиль спровоцировал трудности с движением транспорта.

28 июля на участке Приморского шоссе возле поселка Серово Выборгского района Ленобласти перевернулся грузовой автомобиль. О пострадавших при аварии не сообщается, однако перегородивший большую часть дорожного полотна грузовик вызвал существенные ограничения пропускной способности трассы. Пробки в сторону Приморска растянулись более чем на километр.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД; известно, что грузовик двигался с пустым кузовом и по неустановленной пока причине врезался в придорожный столб. При этом возможностей для существенного превышения скорости на данном участке трассы нет. Предположительно, авария могла быть вызвана тем, что водитель уснул за рулем или не справился с управлением. 

Утром 28 июля автомобиль сбил насмерть пешехода у Чесменской церкви. 

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург 

Теги: авария, грузовик перевернулся, дтп и чп ленобласть, пробки на приморском шоссе, ситуация на дорогах
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии