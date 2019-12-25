На Приморском шоссе возникла пробка в виде перевернувшегося грузовика

Упавший на границе Петербурга и Выборгского района грузовой автомобиль спровоцировал трудности с движением транспорта.

28 июля на участке Приморского шоссе возле поселка Серово Выборгского района Ленобласти перевернулся грузовой автомобиль. О пострадавших при аварии не сообщается, однако перегородивший большую часть дорожного полотна грузовик вызвал существенные ограничения пропускной способности трассы. Пробки в сторону Приморска растянулись более чем на километр.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД; известно, что грузовик двигался с пустым кузовом и по неустановленной пока причине врезался в придорожный столб. При этом возможностей для существенного превышения скорости на данном участке трассы нет. Предположительно, авария могла быть вызвана тем, что водитель уснул за рулем или не справился с управлением.



Утром 28 июля автомобиль сбил насмерть пешехода у Чесменской церкви.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург