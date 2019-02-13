Петербургу возместят часть потерь после отмены КГН

Правительству города поручили обеспечить сбалансированность бюджета за счет собственных источников в объеме 30 млрд рублей.

Стало известно, что Петербургу возместят 47 из 77 млрд рублей выпадающих доходов. Ранее группа депутатов, избранных в Госдуму от Петербурга, направили обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Александр Тетердинко.

По словам Тетердинко, уже есть поручение зампредседателя правительства РФ Дмитрия Григоренко. Также правительству города поручили обеспечить сбалансированность бюджета за счет собственных источников в объеме 30 млрд рублей.

Просьба Тетердинко и его коллег была продиктована внедрением новой системы зачисления налога на прибыль от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Из-за этого новшества городской бюджет с 1 января будет терять часть поступлений от компаний-членов КГН, например, от "Газпрома", который только в августе этого года перерегистрировался в Петербурге. Для организации в городе создавалась необходимая инфраструктура за счет бюджета региона, отмечали единороссы в письме.

Напомним, что Беглов заявил, что Петербург потеряет 450 млрд рублей из-за отказа от КГН. Эту сумму городской бюджет может потерять за три года. Ранее Минфин предложил с января 2023 года ввести новый порядок распределения между субъектами РФ налога на прибыль организаций, которые были участниками консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). По мнению ведомства, необходимо зачислять часть налогов на прибыль от экс-членов КГН сразу в региональный бюджет, а другую часть - консолидировать на уровне Федерального казначейства и распределять между субъектами РФ по нормативам, которые утверждены в законе о федеральном бюджете.

Фото: Piter.tv

