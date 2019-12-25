В Госдуме попросили Мишустина вернуть Петербургу 77 млрд рублей после отмены КГН

Депутаты попросили Мишустина поручить Минфину совместно с правительством города проработать вопрос компенсации выпадающих доходов города.

Шесть депутатов Госдумы от "Единой России", избранные от Петербурга, обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину из-за новой системы зачисления налога на прибыль от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Об этом 28 октября рассказали в пресс-службе федерального парламентария Михаила Романова.

В обращении они указали, что с 1 января 2023 года КГН фактически прекращает существование, а большая часть налогов от экс-участников пойдет в Федеральное казначейство. Для Петербурга установили норматив в 10,46% - это приведет к выпадению около 77 млрд рублей доходов в следующем году, заявили депутаты.

Один из участников КГН – "Газпром", который только в августе этого года перерегистрировался в Петербурге. Для организации в городе создавалась необходимая инфраструктура за счет бюджета региона, отметили единороссы.

Депутаты написали, что "объем соответствующих обязательств Санкт-Петербурга составляет около 150 млрд руб., которые в настоящее время фактически лишаются источника финансирования. Неисполнение указанных обязательств в обозримой перспективе может привести к транспортному коллапсу в четырех районах Петербурга (Приморском, Выборгском, Курортном и Кронштадтском), в которых в совокупности сегодня проживает около 1,5 млн человек".

Депутаты "Единой России" попросили Мишустина поручить Минфину совместно с правительством города проработать вопрос компенсации выпадающих доходов города. Для этого можно выделить трансфер из бюджета России - так Петербург может исполнить своих социальные обязательства и реализовать инвестиционные проекты, считают федеральные парламентарии.

Фото: Piter.tv

