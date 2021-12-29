Петербургу выделят средства из федерального бюджета на развитие здравоохранения

На эти цели из федерального бюджета выделят более 700 млн рублей.

В 2022-2024 годах Петербургу выделят средства из федерального бюджета на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, оснащение сосудистых и онкологических центров. Губернатор города Александр Беглов уже подписал постановление "Об одобрении проектов дополнительных соглашений", передает пресс-служба Смольного.

В 2022 году город выделит 3 млрд 446 млн рублей на оказание высокотехнологичной помощи, не включенной в базовую программу ОМС. И них 353 млн рублей составляет федеральная субсидия. В 2023 году – 3 млрд 557 млн рублей. Из них 353 млн рублей – федеральная субсидия. В 2024 году – 3 млрд 557 млн рублей. Из них 353 млн рублей – федеральная субсидия.

В этом году власти города также планируют закупить оборудование для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медучреждений. На эти цели выделяется 253 млн рублей. В 2023 году – 137 млн рублей.

Ранее мы писали, что детская больница имени Раухфуса получила новое оборудование в прошлом году.

Фото: Piter.TV